Голубев: в Ростовской области число оставшихся без света выросло до 180 тысяч
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Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
«По состоянию на 21:00 ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остаётся сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тыс. человек», — написал он в Telegram.
Уточняется, что всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники.
Ранее в Гидрометеоцентре Челябинской области сообщили, что в регионе на смену 40-градусным морозам в четверг, 14 декабря, придёт потепление.