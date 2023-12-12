Голубев: в Ростовской области число оставшихся без света выросло до 180 тысяч

Число потребителей, оставшихся без света из-за аварий на сетях во время ледяного дождя в Ростовской области, выросло до 180 тыс.

Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

«По состоянию на 21:00 ситуация по отключениям из-за ледяного дождя в Ростовской области остаётся сложной: без электроснабжения сейчас более 180 тыс. человек», — написал он в Telegram.

Уточняется, что всего на ликвидации аварий задействованы 163 бригады в составе 504 человек и 192 единиц техники.

Ранее в Гидрометеоцентре Челябинской области сообщили, что в регионе на смену 40-градусным морозам в четверг, 14 декабря, придёт потепление.