В Хакасии завели дело из-за длительного отключения электроэнергии в морозы

Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по региону.

РИА Новости

Указывается, что дело было заведено по статье о халатности. В ноябре из-за увеличения допустимого объёма потребления электроэнергии неоднократно отключалась электроэнергия пяти населённых пункта. Помимо этого, 8 декабря в более чем 1200 жилых домах произошло отключение электроэнергии из-за перегрузки сети. Следствие отмечает, что сетевая энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию. Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы.