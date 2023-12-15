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В Хакасии завели дело из-за длительного отключения электроэнергии в морозы

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Следственный комитет по Красноярскому краю и Республике Хакасия возбудил уголовное дело в связи с длительным отключением электроэнергии в период похолодания в Усть-Абаканском районе Хакасии. Об этом говорится в сообщении ГСУ СК России по региону.
В Хакасии завели дело из-за длительного отключения электроэнергии в морозы
  • РИА Новости

Указывается, что дело было заведено по статье о халатности.

В ноябре из-за увеличения допустимого объёма потребления электроэнергии неоднократно отключалась электроэнергия пяти населённых пункта.

Помимо этого, 8 декабря в более чем 1200 жилых домах произошло отключение электроэнергии из-за перегрузки сети.

Следствие отмечает, что сетевая энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы.

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