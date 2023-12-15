В Хакасии завели дело из-за длительного отключения электроэнергии в морозы
- РИА Новости
Указывается, что дело было заведено по статье о халатности.
В ноябре из-за увеличения допустимого объёма потребления электроэнергии неоднократно отключалась электроэнергия пяти населённых пункта.
Помимо этого, 8 декабря в более чем 1200 жилых домах произошло отключение электроэнергии из-за перегрузки сети.
Следствие отмечает, что сетевая энергоснабжающая организация не обеспечила надлежащую техническую эксплуатацию.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы.