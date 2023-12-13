В Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы

Следственный отдел по Берёзовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия возбудил уголовное дело по факту длительного отключения электроэнергии в период похолодания. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Указывается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России).

По данным следствия, сетевая энергоснабжающая организация не смогла обеспечить техническую эксплуатацию объектов электроснабжения. При этом организации не приняли мер к оперативному устранению аварий.

10 декабря сообщалось, что жители Красноярского края остались без отопления в 40-градусные морозы.