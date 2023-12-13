RT в Telegram
Подпишись

В Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы

Короткая ссылка
Следственный отдел по Берёзовскому району ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия возбудил уголовное дело по факту длительного отключения электроэнергии в период похолодания. Об этом говорится в Telegram-канале ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.
В Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы
  • РИА Новости

Указывается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России).

По данным следствия, сетевая энергоснабжающая организация не смогла обеспечить техническую эксплуатацию объектов электроснабжения. При этом организации не приняли мер к оперативному устранению аварий.

10 декабря сообщалось, что жители Красноярского края остались без отопления в 40-градусные морозы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить