В Красноярском крае завели дело из-за отключения электроэнергии в морозы
- РИА Новости
Указывается, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК России).
По данным следствия, сетевая энергоснабжающая организация не смогла обеспечить техническую эксплуатацию объектов электроснабжения. При этом организации не приняли мер к оперативному устранению аварий.
10 декабря сообщалось, что жители Красноярского края остались без отопления в 40-градусные морозы.