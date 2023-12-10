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Жители в Красноярском крае третьи сутки остаются без отопления в 40-градусные морозы

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В Красноярском крае жители деревни Кузнецово и посёлков Заповедный, Зыково и Лукино уже третьи сутки находятся без электричества и отопления в условиях сильных морозов.
Жители в Красноярском крае третьи сутки остаются без отопления в 40-градусные морозы
  • Gettyimages.ru

Жительница Кузнецова сообщила RT, что в домах перемерзают или лопаются трубы из-за морозов, а жители при помощи тепловых пушек и генераторов пытаются обогреть жильё.

Из-за этого в регионе начались ЧП. Например, в Берёзовском районе мужчина скончался от отравления угарным газом от бензинового генератора, а его жена и дочь находятся в больнице. Также три человека в Минусинском районе пострадали из-за взрыва газового баллона, который произошёл от перепада температур.

Ранее в Забайкалье спрогнозировали аномальные морозы с 10 по 17 декабря.

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