Жители в Красноярском крае третьи сутки остаются без отопления в 40-градусные морозы

В Красноярском крае жители деревни Кузнецово и посёлков Заповедный, Зыково и Лукино уже третьи сутки находятся без электричества и отопления в условиях сильных морозов.

Жительница Кузнецова сообщила RT, что в домах перемерзают или лопаются трубы из-за морозов, а жители при помощи тепловых пушек и генераторов пытаются обогреть жильё.

Из-за этого в регионе начались ЧП. Например, в Берёзовском районе мужчина скончался от отравления угарным газом от бензинового генератора, а его жена и дочь находятся в больнице. Также три человека в Минусинском районе пострадали из-за взрыва газового баллона, который произошёл от перепада температур.

Ранее в Забайкалье спрогнозировали аномальные морозы с 10 по 17 декабря.