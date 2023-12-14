В Курской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
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Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«В регионе продолжается мощный снегопад. Объявлен «оранжевый» уровень опасности», — написал Старовойт в Telegram.
Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, привлечена дополнительная техника.
Ранее сообщалось, что, по данным ЦГМС Краснодарского края, с 15 декабря на территории региона прогнозируются обильные осадки и ухудшение погодных условий.