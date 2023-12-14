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В Курской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности

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«Оранжевый» уровень опасности объявлен в Курской области из-за снегопада.
В Курской области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности
  • globallookpress.com
  • © Jens BÃ¼ttner

Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«В регионе продолжается мощный снегопад. Объявлен «оранжевый» уровень опасности», — написал Старовойт в Telegram.

Все коммунальные службы переведены на круглосуточный режим работы, привлечена дополнительная техника.

Ранее сообщалось, что, по данным ЦГМС Краснодарского края, с 15 декабря на территории региона прогнозируются обильные осадки и ухудшение погодных условий.

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