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На Кубани предупредили об осадках и гололёде 15 — 17 декабря

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По данным ЦГМС Краснодарского края, с 15 декабря на территории региона прогнозируются обильные осадки и ухудшение погодных условий.
На Кубани предупредили об осадках и гололёде 15 — 17 декабря
  • РИА Новости

Из-за этого в крае объявили штормовое предупреждение, передаёт «Кубань 24» со ссылкой на Telegram-канал центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Так, 15 декабря в регионе пройдут дожди, 16 декабря — дожди с мокрым снегом, а к воскресенью, 17 декабря, ожидаются мокрый снег и сильный гололёд, налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

Ранее сообщалось, что в Ростовской области в пятницу, 15 декабря, ожидается штормовой ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с.

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