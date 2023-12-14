Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы россиян, заданные Путину
- РИА Новости
Уточняется, что руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской и Волгоградской областям, а также ГВСУ было поручено представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращению граждан.
«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в Следственном комитете.
Ранее сообщалось, что Путин высказался о строгости наказания за экономические преступления.