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Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы россиян, заданные Путину

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы, поступившие от россиян в ходе прямой линии и пресс-конференции с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщили в ведомстве.
Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы россиян, заданные Путину
  • РИА Новости

Уточняется, что руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской и Волгоградской областям, а также ГВСУ было поручено представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращению граждан.

«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о строгости наказания за экономические преступления.

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