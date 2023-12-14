Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы россиян, заданные Путину

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль меры реагирования на вопросы, поступившие от россиян в ходе прямой линии и пресс-конференции с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщили в ведомстве.

Уточняется, что руководителям следственных управлений по Республике Крым и городу Севастополю, Ивановской и Волгоградской областям, а также ГВСУ было поручено представить доклады об установленных обстоятельствах в ходе проверок и принятых мерах по обращению граждан.

«Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России», — отметили в Следственном комитете.

Ранее сообщалось, что Путин высказался о строгости наказания за экономические преступления.