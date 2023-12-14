Путин высказался о строгости наказания за экономические преступления

Президент России Владимир Путин прокомментировал суровость наказаний за экономические преступления.

«Во многих странах экономические преступления: налоговые, в сфере антимонопольной деятельности, борьба с картелями... люди получают запредельные сроки, по 100 лет. Но, почему так происходит? Потому что общество и законодатель исходят из того, что на определённом этапе развития общества, экономики общественная опасность таких деяний велика настолько, что это требует соответствующей, адекватной, как считает законодатель, реакции по пресечению этой неправомерной деятельности», — сказал он.

По его словам, в обществе есть стабильность правовой системы и понимание того «что чего стоит».

«Но это не значит, что надо упереться в это и ничего не менять. Я попрошу законодателей, Государственную думу ещё раз всё это оценить и соответствующим образом отреагировать», — добавил Путин.

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев высказался о декриминализации экономических преступлений.