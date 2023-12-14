Бастрыкин запросил доклад после смерти 11-летнего мальчика в Краснодарском крае

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании обстоятельств смерти 11-летнего мальчика в Краснодарском крае. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В сообщении отмечается, что в рамках проводимого расследования были назначены все необходимые судебные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

«Также следствием будет дана надлежащая правовая оценка действиям (бездействию) всех лиц, в том числе должностных, которые могли привести к трагическим последствиям», — отметили в пресс-службе.

Ранее Бастрыкин запросил доклад о ситуации с возможным истязанием детей в Санкт-Петербурге.