Власти Тверской области поздравили ветерана Екатерину Винк со столетием

Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Екатерину Винк со столетием.

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Вы стали примером трудолюбия для родной фировской земли и для многих людей, которые с Вами работали — это целое поколение сельских тружеников. Мы Вас поздравляем, желаем всего самого доброго», — сказал Руденя.

Винк родилась в Фировском районе. С 1942 года работала сначала в совхозе «Новоселье», затем — няней в Новосельских детских яслях. Также была бригадиром на Бурликском сельскохозяйственном заводе. В 1973—1979 годах трудилась на текстильном комбинате «Паризес комуна».

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