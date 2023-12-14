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Власти Тверской области поздравили ветерана Екатерину Винк со столетием

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя поздравил ветерана Великой Отечественной войны, труженицу тыла Екатерину Винк со столетием.
Власти Тверской области поздравили ветерана Екатерину Винк со столетием
  • РИА Новости

Об этом сообщает tverigrad.ru.

«Вы стали примером трудолюбия для родной фировской земли и для многих людей, которые с Вами работали — это целое поколение сельских тружеников. Мы Вас поздравляем, желаем всего самого доброго», — сказал Руденя.

Винк родилась в Фировском районе. С 1942 года работала сначала в совхозе «Новоселье», затем — няней в Новосельских детских яслях. Также была бригадиром на Бурликском сельскохозяйственном заводе. В 1973—1979 годах трудилась на текстильном комбинате «Паризес комуна».

Ранее сообщалось, что губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил ветерана Великой Отечественной войны Петра Вожева с 101-летием.

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