Из аварийного жилья в Нижегородской области расселили 13,4 тысячи человек за пять лет

Заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков заявил, что из аварийного жилья в регионе расселили 13,4 тыс. человек за пять лет.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал Полякова.

Работа проходила в рамках программы «Жильё и городская среда» с опережением графика. К декабрю 2023 года снесено 232,5 тыс. кв. м жилья, что на 3,7% больше, чем было запланировано в региональной программе.

Ещё 1,3 тыс. человек получат новое жильё до января 2024 года.

Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях сообщил, что в регионе ввели 22 дома для сельхозработников по программе «Комплексное развитие сельских территорий».