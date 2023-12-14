Из аварийного жилья в Нижегородской области расселили 13,4 тысячи человек за пять лет
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на Telegram-канал Полякова.
Работа проходила в рамках программы «Жильё и городская среда» с опережением графика. К декабрю 2023 года снесено 232,5 тыс. кв. м жилья, что на 3,7% больше, чем было запланировано в региональной программе.
Ещё 1,3 тыс. человек получат новое жильё до января 2024 года.
Ранее глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях сообщил, что в регионе ввели 22 дома для сельхозработников по программе «Комплексное развитие сельских территорий».