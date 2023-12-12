В Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия».
Всего в этом году для сельскохозяйственных работников планируют построить 84 дома в 12 районах республики, написал Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».
По его словам, уже готовы девять домов в Кезском районе. Там получат жильё зоотехники, животноводы, бригадиры, ветеринары, механики и трактористы сельхозпредприятий района.
Помимо прочего, уже построено десять домов в разных районах республики.
«Ещё 12 «новостроев» уже на финишной прямой в Глазовском районе, сейчас оформляем документы. Большинство из них в деревне Удмуртские Ключи», — уточнил глава региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске в регионе в 2024 году новой программы по расселению аварийного жилья.