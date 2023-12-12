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В Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме

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Глава Удмуртии Александр Бречалов в своих соцсетях сообщил, что в регионе ввели 22 дома для сельхозработников по программе «Комплексное развитие сельских территорий».
В Удмуртии построили 22 дома для работников АПК по госпрограмме
  • Gettyimages.ru
  • © Maksim Safaniuk

Об этом сообщает ИА «Удмуртия».

Всего в этом году для сельскохозяйственных работников планируют построить 84 дома в 12 районах республики, написал Бречалов на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, уже готовы девять домов в Кезском районе. Там получат жильё зоотехники, животноводы, бригадиры, ветеринары, механики и трактористы сельхозпредприятий района.

Помимо прочего, уже построено десять домов в разных районах республики.

«Ещё 12 «новостроев» уже на финишной прямой в Глазовском районе, сейчас оформляем документы. Большинство из них в деревне Удмуртские Ключи», — уточнил глава региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске в регионе в 2024 году новой программы по расселению аварийного жилья.

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