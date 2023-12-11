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В Подмосковье запустят новую программу по расселению аварийного жилья

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил о запуске в регионе в 2024 году новой программы по расселению аварийного жилья.
В Подмосковье запустят новую программу по расселению аварийного жилья
  • РИА Новости

Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

«Мы открываем новую большую программу. Вы знаете, что мы первым из регионов предложили сертификаты, которые дают человеку свободу выбора, где приобрести жильё», — сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.

Отмечается, что в Подмосковье досрочно завершено расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области досрочно завершили программу расселения аварийного фонда.

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