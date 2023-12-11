В Подмосковье запустят новую программу по расселению аварийного жилья
- РИА Новости
Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Мы открываем новую большую программу. Вы знаете, что мы первым из регионов предложили сертификаты, которые дают человеку свободу выбора, где приобрести жильё», — сказал Воробьёв на совещании с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
Отмечается, что в Подмосковье досрочно завершено расселение домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области досрочно завершили программу расселения аварийного фонда.