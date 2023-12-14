В Ижевске завели уголовные дела по факту мошенничества в отношении пенсионеров

В Ижевске возбудили уголовные дела по факту мошенничества в отношении пенсионеров, заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Удмуртии.

Об этом сообщает izh.kp.ru.

По имеющимся данным, трое подростков увидели объявления в интернете о возможности заработка и согласились на условия злоумышленников. Они должны были выполнять роль курьеров — подъезжать к домам пенсионеров, убеждать их в том, что родные попали в ДТП, и забирать деньги для «откупа».

Общая сумма ущерба оценивается в миллион рублей.

По всем фактам заведены дела. Потерпевшие обратились в суд с заявлениями на родителей подростков о возмещении ущерба.

Ранее автоэксперт Владимир Сажин рассказал о мошеннических схемах при оформлении ДТП, когда злоумышленники под видом страховых комиссаров приезжают оформлять документы и навязывают гражданам платные услуги.