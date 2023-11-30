Автоэксперт Сажин предупредил о мошеннических схемах при оформлении ДТП

Автоэксперт Владимир Сажин рассказал о мошеннических схемах при оформлении ДТП, когда злоумышленники под видом страховых комиссаров приезжают оформлять документы и навязывают гражданам платные услуги.

«В таких случаях работает целая группа мошенников. Они предлагают сделать ремонт и взять все головные боли по оформлению на себя», — заявил эксперт в беседе с Общественной службой новостей.

Как отметил Сажин, важно внимательно подписывать документы, которые вам даёт страховой комиссар.

«Должна быть только схема ДТП-уведомления и всё, никаких других документов», — сказал автоэксперт.

Он также обратил внимание, что сейчас автомошенничество очень развито на территории Москвы и Санкт-Петербурга.

Ранее эксперт по подбору автомобилей и автор YouTube-канала AvtoRevizorro Кирилл Чернов предупредил о новой мошеннической схеме, когда мошенники, предлагающие привезти машину на заказ, требуют предоплаты.