Аналитик Хмелёв назвал обещание высокой доходности признаком финансовой пирамиды

Руководитель Аналитического центра Банки.ру Дмитрий Хмелёв рассказал об основных признаках финансовой пирамиды. В их числе — обещание высокой доходности, в несколько раз превышающей рыночный уровень.

«Должно насторожить, когда вам предлагают какую-то доходность, сильно превышающую доходность по основным финансовым инструментам — вкладам, облигациям. Всегда помните, что инвестиции — это риск», — заявил эксперт в беседе с «Российской газетой».

По его словам, на рынке ценных бумаг запрещено гарантирование доходности. Ещё одним признаком является агрессивная реклама.

Кроме того, должно насторожить отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации и выплата денежных средств за счёт новых привлечённых участников.

Ключевой признак — отсутствие лицензии на осуществление деятельности на финансовом рынке / информации в реестрах Банка России.

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