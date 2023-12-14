Волынец: Путин призвал продолжать активно поддерживать семьи с детьми

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец прокомментировала в беседе с RT итоги проведённой российским президентом Владимиром Путиным пресс-конференции.

«Важно, что Владимиром Владимировичем названы чёткие ориентиры. Путин призвал продолжать активно поддерживать семьи с детьми. При этом сделал акцент на том, что необходимо обращение к нашим традиционным ценностям. Президент отметил, что несмотря на то, что «ребёнок — это дар божий, но вопрос лежит и в сфере материального благосостояния». То есть мы рассчитываем на увеличение мер государственной поддержки семей с детьми», — отметила Волынец.

Как подчеркнула собеседница RT, фраза Путина о том, что «самый большой подарок — это собственные дети и дети наших детей», для неё стала главной.

Также она отметила, что президент прав и в оценке состояния региональных женских консультаций и родильных отделений больниц, многим из которых требуется серьёзная модернизация.

«Хотелось бы, чтобы Путин дал соответствующее поручение правительству о необходимости скорейшего принятия федерального закона о статусе и правовых гарантиях многодетных семей. Особенно с учётом того, что следующий, 2024 год объявлен им Годом семьи. Наши многодетные очень ждут этого закона. При этом такие семьи — единственная надежда России на решение нашей глобальной демографической проблемы», — заявила она.

Также, по её мнению, актуальна позиция Путина о необходимости специального государственного органа в сфере миграции в дополнение к МВД.

«Эта тема из наболевших, в том числе потому, что появляется всё больше вопросов к правомерности получения гражданства теми, кто не знает русский язык и отказывается по-настоящему ассимилироваться в России», — заключила Волынец.

Ранее Волынец обратилась к главе комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной с просьбой поддержать её инициативу о проведении процедуры искусственного прерывания беременности исключительно по системе обязательного медицинского страхования (ОМС).