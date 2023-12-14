Лантратова предложила ввести «родительскую зарплату» для неработающих мам

Депутат Госдумы Яна Лантратова прокомментировала в беседе с RT заявление российского президента Владимира Путина во время пресс-конференции о том, что он видит решение проблемы с абортами в обращении к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также в улучшении материального благосостояния граждан.

Как подчеркнула Лантратова, президент России дал понять, что аборты и улучшение демографической ситуации, к которому мы стремимся, не одно и то же.

«Согласна, что нужны и другие меры для увеличения рождаемости. Поддерживающие женщин, семей с детьми. Глава государства показал, что он в курсе реальных проблем, которые надо решать. Со всем согласна. Также считаю, что надо расширять возможности использования материнского капитала, дать налоговые льготы для семей с детьми и «родительскую зарплату» неработающим мамам», — заключила депутат.

Ранее Путин прокомментировал идею запрета абортов в частных клиниках.

По его словам, в настоящий момент соответствующего запрета нет. Путин отметил, что государство заинтересовано в том, чтобы женщины не шли на искусственное прерывание беременности.

Решение проблемы с абортами Путин видит в обращении к традиционным ценностям, одной из которых является большая семья, а также в улучшении материального благосостояния граждан.