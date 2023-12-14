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Акция «Ёлка желаний» началась в Удмуртии

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В Удмуртии стартовала благотворительная акция «Ёлка желаний».
Акция «Ёлка желаний» началась в Удмуртии
  • РИА Новости

Первыми к ней присоединились депутаты Кизнерского района, сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

Всего на ёлке был 31 шар с пожеланиями от детей в возрасте от трёх до 17 лет из числа семей участников СВО, попавших в трудную жизненную ситуацию или имеющих ограничения здоровья.

Ранее руководитель волонтёрского центра «Единой России» Анастасия Казанцева рассказала о старте акции «Ёлка заботы — 2023» в Ямало-Ненецком автономном округе.

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