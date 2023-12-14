Обратившийся к Путину боец ЧВК рассказал, что его дело сдвинулось с места

Боец одной из ЧВК Сергей Соболев, сообщивший президенту России Владимиру Путину о проблеме с получением удостоверения участника боевых действий, рассказал RT, что дело сдвинулось с места.

По его словам, ему уже позвонили чиновники и представители различных организаций. Обещают, что в ближайшее время он получит этот документ.

«Обращение к президенту стало последней возможностью, я все другие варианты исчерпал. Эмоции, что он помог, зашкаливают... Но я хочу, чтобы и другие мои знакомые получили эти удостоверения. Нас из одной деревни туда уходило 15 человек. Несколько получили ранения», — сказал он.

Соболев рассказал, что пробыл в зоне СВО полгода с ноября прошлого года, воевал в ДНР. Планировал заключить контракт с Минобороны и снова туда вернуться, но пока не получается по семейным обстоятельствам.

Ранее стало известно, что правительство Новосибирской области поможет в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу частной военной компании (ЧВК) Сергею Соболеву из Искитима.