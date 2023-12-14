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Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину бывшему бойцу ЧВК

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Правительство Новосибирской области поможет в подготовке документов для получения удостоверения ветерана боевых действий бойцу частной военной компании (ЧВК) Сергею Соболеву из Искитима, который обратился к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии и пресс-конференции.
Новосибирские власти помогут обратившемуся к Путину бывшему бойцу ЧВК
  • РИА Новости

Об этом сообщил ТАСС глава департамента информационной политики администрации губернатора и правительства области Сергей Нешумов.

В ходе прямой линии Сергей Соболев рассказал, что в ноябре 2022 года заключил контракт с ЧВК сроком на полгода, а когда вернулся домой, обратился в военный комиссариат Искитима для получения удостоверения ветерана боевых действий, однако получил отказ.

Ранее RT рассказывал, что уроженец Узбекистана 53-летний Александр Бабков отправился в зону специальной военной операции добровольцем, участвовал в тяжёлых боях за Соледар и Артёмовск. За выполнение служебно-боевых задач получил государственную награду «За отвагу», а также ещё ряд медалей: «Бахмутская мясорубка», «За взятие Бахмута» и «Чёрный крест». Несмотря на то что мужчина с риском для жизни отстаивал интересы России на СВО, оформить российское гражданство у него не получалось. Позднее стало известно, что МВД оказывает содействие герою проекта «Не один на один» 53-летнему Александру Бабкову в приобретении российского гражданства.

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