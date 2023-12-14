Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили АвтоВАЗа.

Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, отвечая на вопрос, почему цены на российские автомобили «взлетели в космос».

По его словам, цены улетели не в космос, а процентов на сорок.

«Согласен, сорок процентов тоже много, я понимаю», — сказал президент.

Он объяснил, что после ухода европейских, японских и южнокорейских брендов из России возникло несколько вопросов.

«Они с компонентами ушли, возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ, надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определённые издержки связаны с тем, что так или иначе производитель добывает эти самые импортные компоненты, но уже по другой цене», — объяснил Путин.

Также Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов.