Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили АвтоВАЗа
- РИА Новости
Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, отвечая на вопрос, почему цены на российские автомобили «взлетели в космос».
По его словам, цены улетели не в космос, а процентов на сорок.
«Согласен, сорок процентов тоже много, я понимаю», — сказал президент.
Он объяснил, что после ухода европейских, японских и южнокорейских брендов из России возникло несколько вопросов.
«Они с компонентами ушли, возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ, надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определённые издержки связаны с тем, что так или иначе производитель добывает эти самые импортные компоненты, но уже по другой цене», — объяснил Путин.
Также Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов.