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Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили АвтоВАЗа

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Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили АвтоВАЗа. 
Путин ответил на вопрос о росте цен на автомобили АвтоВАЗа
  • РИА Новости

Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, отвечая на вопрос, почему цены на российские автомобили «взлетели в космос». 

По его словам, цены улетели не в космос, а процентов на сорок.

«Согласен, сорок процентов тоже много, я понимаю», — сказал президент.

Он объяснил, что после ухода европейских, японских и южнокорейских брендов из России  возникло несколько вопросов. 

«Они с компонентами ушли, возник вопрос развития собственной базы. АвтоВАЗ, надо сказать, с количеством справляется, но чем больше будет, тем меньше будет цена. И определённые издержки связаны с тем, что так или иначе производитель добывает эти самые импортные компоненты, но уже по другой цене», — объяснил Путин.

Также Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов.

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