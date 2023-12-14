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Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов

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Президент России Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов.
Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов
  • РИА Новости

По мнению президента, российские авиаперевозчики поступили правильно и не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний.

«Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолётов мы выкупаем, так что они становятся собственностью российских авиационных компаний», — заявил Путин.

Также президент заявил, что западные государства стреляют себе в ногу, когда создают для России препятствия и сокращают возможности доллара и евро в качестве универсальных валют.

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