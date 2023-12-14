Президент России Владимир Путин заявил, что российские авиакомпании выкупают часть иностранных самолётов.

По мнению президента, российские авиаперевозчики поступили правильно и не стали отвечать на всякие неправомерные действия со стороны лизинговых компаний.

«Никому не хочется терять деньги, и часть этих самолётов мы выкупаем, так что они становятся собственностью российских авиационных компаний», — заявил Путин.

Также президент заявил, что западные государства стреляют себе в ногу, когда создают для России препятствия и сокращают возможности доллара и евро в качестве универсальных валют.