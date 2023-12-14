Путин: Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчёты России в долларах и евро
- AP
- © Gavriil Grigorov, Sputnik
Об этом глава государства сказал в ходе подведения итогов года.
Он отметил, что Россия не отказывается от доллара, просто на Западе стране стали чинить проблемы с расчётами в иностранных валютах.
«Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют?» — заявил Путин.
По его словам, всем известна идея нового президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар, логика этого решения понятна, но это значительная утрата суверенитета страны.