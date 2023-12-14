Путин: Запад стреляет себе в ногу, сокращая расчёты России в долларах и евро

Президент России Владимир Путин заявил, что западные государства стреляют себе в ногу, когда создают для России препятствия и сокращают возможности доллара и евро в качестве универсальных валют.

Об этом глава государства сказал в ходе подведения итогов года.

Он отметил, что Россия не отказывается от доллара, просто на Западе стране стали чинить проблемы с расчётами в иностранных валютах.

«Кстати говоря, тоже опять стреляют себе в ногу. Зачем они сокращают возможности доллара и евро как универсальных валют, как резервных мировых валют?» — заявил Путин.

По его словам, всем известна идея нового президента Аргентины Хавьера Милея перейти на доллар, логика этого решения понятна, но это значительная утрата суверенитета страны.