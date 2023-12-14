RT в Telegram
Подпишись

Путин пообещал разобраться с проблемами в здравоохранении в посёлке Рефтинский

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами в здравоохранении в посёлке Рефтинский Свердловской области.
Путин пообещал разобраться с проблемами в здравоохранении в посёлке Рефтинский
  • РИА Новости

В ходе прямой линии к президенту обратился местный житель, заявивший, что местные власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами, которые находятся «в полной разрухе».

«Я посмотрю обязательно, что конкретно и какой конкретный населённый пункт. Я сейчас запишу», — сказал Путин.

Президент напомнил, что существует программа развития первичного звена здравоохранения, на которую направляются очень солидные средства.

Он отметил, что эта программа будет продлена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ремонт спортзала в Крыму, о неудовлетворительном состоянии которого сообщили дети в ходе прямой линии с Путиным, будет проведён в 2024 году. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить