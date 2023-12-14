Президент России Владимир Путин пообещал разобраться с проблемами в здравоохранении в посёлке Рефтинский Свердловской области.

В ходе прямой линии к президенту обратился местный житель, заявивший, что местные власти активно занимаются благоустройством территорий, но не больницами, которые находятся «в полной разрухе».

«Я посмотрю обязательно, что конкретно и какой конкретный населённый пункт. Я сейчас запишу», — сказал Путин.

Президент напомнил, что существует программа развития первичного звена здравоохранения, на которую направляются очень солидные средства.

Он отметил, что эта программа будет продлена.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что ремонт спортзала в Крыму, о неудовлетворительном состоянии которого сообщили дети в ходе прямой линии с Путиным, будет проведён в 2024 году.