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Автоэксперт Иванский заявил о нецелесообразности перекрашивать царапины

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Руководитель сервисного направления сети автомобильного маркетплейса Fresh Илья Иванский рекомендовал не перекрашивать кузовные детали из-за сколов и царапин.
Автоэксперт Иванский заявил о нецелесообразности перекрашивать царапины
  • Gettyimages.ru

«Во-первых, такие корректировки моментально снижают остаточную стоимость автомобиля — покупатель толщиномером может определить место проведения ремонта и сбивать цену, обосновывая это участием в ДТП», — заявил специалист в беседе с «Российской газетой».

Кроме того, как отметил Иванский, даже в сертифицированных сервисах не всегда удаётся подобрать тон краски, равнозначный заводскому.

«Поэтому лучше мелкие сколы обрабатывать при помощи подкрашивающих наборов, проводить данную процедуру в сухом помещении при температуре кузова около 20 градусов, используя трафареты, чтобы краска не растеклась за пределы небольшого скола», — заключил автоэксперт.

Ранее автоэксперт Пётр Баканов рассказал, что для современных автомобилей нет необходимости в прогреве двигателя в зимнее время.

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