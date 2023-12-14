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Путин объяснил рост цен на яйца в России сбоем в работе правительства

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Российский президент Владимир Путин объяснил рост цен на яйца в России сбоем в работе правительства.

Президента во время подведения итогов года спросили, с чем связан рост цен на куриное яйцо и мясо курицы.

Путин отметил, что сожалеет и приносит свои извинения в связи с этим.

«Это сбой в работе правительства», — сказал глава государства. 

Также Путин рассказал, что недавно провёл беседу с министром сельского хозяйства на этот счёт и обсудил с ним данную проблему.

Также Путин рассказал, что в своё время мог съесть десять яиц с утра.

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