Путин заявил, что переживать стресс ему помогает чувство долга

Президент России Владимир Путин заявил, что чувство долга ему помогает переживать стресс на фоне сложившейся международной обстановки.

«Стресс и так далее, или что помогает переживать, когда нас атакуют, — чувство долга, без всякого пафоса могу сказать. За многие годы приучил себя к тому, что нужно стремиться к тому, чтобы выбирать самое главное, и делать всё для достижения поставленных целей, не обращая внимания на всякую шелуху», — заявил Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Он добавил, что при этом надо, чтобы поле зрения было широким, и уверенно идти к своей цели, если ты уверен в том, что ты делаешь.

«А я уверен», — сказал президент.

Также Путин заявил, что отношения с США могут начать улучшаться, когда они будут уважать других.