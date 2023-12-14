Эколог Пешков рассказал, как избежать обмеления Волги

Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT рассказал о том, как избежать обмеления Волги.

По его словам, обмеление — один из признаков неблагополучия всего бассейна.

«Тут у нас достаточно сложный комплекс накопившихся за многие десятилетия проблем. Начиная с тех плотин, которые понастроили, и водохранилищ, которые понаделали. По Астраханской пойме: там сейчас сделать пытаются обводной канал. Он, безусловно, необходим, чтобы избежать обмеления Волги. Но, на самом деле, это только небольшой кусок. По состоянию нашей реки Волги целый комплекс должен быть. В своё время разрабатывались программы «Большая Волга», «Большие реки», — считает эколог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство работает над проблемой обмеления Волги и не бросит этот вопрос на «самотёк».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также рассказал об уже предпринятых мерах по защите реки Волги.