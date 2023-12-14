RT в Telegram
Подпишись

Эколог Пешков рассказал, как избежать обмеления Волги

Короткая ссылка
Анастасия Белоусова
Заслуженный эколог России Андрей Пешков в беседе с RT рассказал о том, как избежать обмеления Волги.
Эколог Пешков рассказал, как избежать обмеления Волги
  • Gettyimages.ru
  • © Holger Leue

По его словам, обмеление — один из признаков неблагополучия всего бассейна.

«Тут у нас достаточно сложный комплекс накопившихся за многие десятилетия проблем. Начиная с тех плотин, которые понастроили, и водохранилищ, которые понаделали. По Астраханской пойме: там сейчас сделать пытаются обводной канал. Он, безусловно, необходим, чтобы избежать обмеления Волги. Но, на самом деле, это только небольшой кусок. По состоянию нашей реки Волги целый комплекс должен быть. В своё время разрабатывались программы «Большая Волга», «Большие реки», — считает эколог.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российское правительство работает над проблемой обмеления Волги и не бросит этот вопрос на «самотёк».

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов также рассказал об уже предпринятых мерах по защите реки Волги.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить