Депутат Бурматов: вопрос защиты реки Волги находится на серьёзном контроле

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов рассказал в беседе с RT о предпринятых мерах по защите реки Волги.

«Мы, понимая остроту этой проблемы, вынесли её на пленарное заседание Госдумы, и представители «Росводресурсов», представители «Русгидро» и других организаций отчитывались перед всей Госдумой о тем мероприятиях, которые в 2024 году будут предпринимать, чтобы не допустить тех проблем, которые были и в прошлом, и в позапрошлом годах. Госдума создала специальную рабочую группу по проблемам реки Волги, которая занимается в том числе проблематикой обмеления», — рассказал депутат.

По его словам, «у нас этот вопрос — на очень серьёзном контроле».

«Мы находимся в постоянном взаимодействии с органами исполнительной власти. Внимание президента к этому вопросу кратно повышает шансы на то, что он будет решён эффективно: и река будет защищена, и экосистема этой реки защищена, и люди будут защищены, потому что у нас на берегах Волги несколько десятков миллионов человек проживают. Для Госдумы защита Волги — это один из приоритетов», — заключил собеседник RT.

Ранее президент Владимир Путин на пресс-конференции заявил, что российское правительство работает над проблемой обмеления Волги и не бросит этот вопрос на самотёк.

Президент отметил, что есть конфликт интересов между энергетиками и другими водопользователями в низовьях: энергетики хотят держать высокий уровень, чтобы объём электроэнергии с Волжского каскада был достаточным, тогда как другие хотели бы, чтобы река была более полноводной.