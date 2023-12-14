RT в Telegram
Подпишись

Путин назвал яркой и интересной региональную часть выставки «Россия»

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин заявил, что региональная часть международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ получилась яркой и интересной для посетителей.
Путин назвал яркой и интересной региональную часть выставки «Россия»
  • © Фотохост-агентство РИА Новости

Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, комментируя результаты исследования, согласно которым у 97% посетителей выставки-форума «Россия» мероприятие вызывает чувство гордости за Родину.

«Что касается регионов и региональной части выставки, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ — наверное, одни из самых ярких, интересных для посетителей», — подчеркнул глава государства. 

Ранее сообщалось, что школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где провели им экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить