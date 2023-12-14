Путин назвал яркой и интересной региональную часть выставки «Россия»

Президент России Владимир Путин заявил, что региональная часть международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ получилась яркой и интересной для посетителей.

Об этом он сказал в ходе подведения итогов года, комментируя результаты исследования, согласно которым у 97% посетителей выставки-форума «Россия» мероприятие вызывает чувство гордости за Родину.

«Что касается регионов и региональной части выставки, то это действительно получилось. Региональные выставки на ВДНХ — наверное, одни из самых ярких, интересных для посетителей», — подчеркнул глава государства.

Ранее сообщалось, что школьникам из ЛНР, ДНР и Запорожской области подарили путёвки на международную выставку-форум «Россия» на ВДНХ в Москве, где провели им экскурсию, раскрывающую как многообразие культур, так и масштаб достижений страны.

Международная выставка-форум «Россия» проходит на ВДНХ с 4 ноября по 12 апреля.