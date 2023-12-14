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Путин: в бюджете предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов

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Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в федеральном бюджете ежегодно предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых российских регионов.
Путин: в бюджете предусмотрено более триллиона рублей на развитие новых регионов
  • РИА Новости

Об этом глава государства сказал в ходе пресс-конференции.

«Ежегодно в бюджете федеральном предусмотрено свыше триллиона рублей на развитие этих регионов и вхождения постепенного в экономическую, социальную жизнь России», — подчеркнул Путин.

30 сентября 2022 года Путин подписал договоры о вхождении в состав Российской Федерации четырёх новых субъектов — Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

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