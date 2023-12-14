В Тюмени рассказали о подготовке к следующему пожароопасному сезону
- РИА Новости
Об этом сообщает nashgorod.ru.
Как отметил Кухарук на заседании коллегии городской администрации, в 2024 году запланировано предоставление субсидий на обустройство 16 водоёмов в СНТ.
Также в период новогодних праздников специалисты проведут осмотры частных домов, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье согласовали план противопожарного обустройства заповедных лесов.