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В Тюмени рассказали о подготовке к следующему пожароопасному сезону

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Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о подготовке города к следующему пожароопасному сезону.
В Тюмени рассказали о подготовке к следующему пожароопасному сезону
  • РИА Новости

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Как отметил Кухарук на заседании коллегии городской администрации, в 2024 году запланировано предоставление субсидий на обустройство 16 водоёмов в СНТ.

Также в период новогодних праздников специалисты проведут осмотры частных домов, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье согласовали план противопожарного обустройства заповедных лесов.

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