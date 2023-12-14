В Тюмени рассказали о подготовке к следующему пожароопасному сезону

Глава Тюмени Руслан Кухарук рассказал о подготовке города к следующему пожароопасному сезону.

Об этом сообщает nashgorod.ru.

Как отметил Кухарук на заседании коллегии городской администрации, в 2024 году запланировано предоставление субсидий на обустройство 16 водоёмов в СНТ.

Также в период новогодних праздников специалисты проведут осмотры частных домов, чтобы убедиться в соблюдении требований пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье согласовали план противопожарного обустройства заповедных лесов.