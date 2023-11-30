В Подмосковье согласовали план противопожарного обустройства заповедных лесов

В Минэкологии Московской области в согласованный план противопожарного обустройства лесов в особо охраняемых природных территориях (ООПТ) включены мероприятия по предотвращению природных возгораний.

Глава ведомства Тихон Фирсов в разговоре с телеканалом «360» сообщил, что работа по сохранению лесного фонда региона проводится ежегодно совместно с Комитетом лесного хозяйства.

«Вот и в будущем году планируется работа на 129 лесных участках в составе ООПТ», — отметил он.

Противопожарное обустройство включает в себя создание и прочистку противопожарных минерализованных полос, эксплуатацию дорог, ремонт мест отдыха, шлагбаумов и другие мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Ямало-Ненецком автономном округе флешмоб в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» проходит 27—30 ноября.