Флешмоб в рамках акции «Сохраним лес» пройдёт на Ямале

Флешмоб в рамках всероссийской экологической акции «Сохраним лес» пройдёт в Ямало-Ненецком автономном округе 27—30 ноября.

Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии региона.

К флешмобу присоединятся в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Губкинском и других населённых пунктах.

«В рамках флешмоба некоторые здания будут подсвечены зелёным цветом», — отмечается в сообщении.

Ранее глава Минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов заявил, что в лесах региона провели 255 субботников с начала 2023 года.