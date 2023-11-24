Флешмоб в рамках акции «Сохраним лес» пройдёт на Ямале
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Об этом сообщает «Ямал 1» со ссылкой на Департамент природных ресурсов и экологии региона.
К флешмобу присоединятся в Салехарде, Лабытнанги, Ноябрьске, Губкинском и других населённых пунктах.
«В рамках флешмоба некоторые здания будут подсвечены зелёным цветом», — отмечается в сообщении.
Ранее глава Минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов заявил, что в лесах региона провели 255 субботников с начала 2023 года.