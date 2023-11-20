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В лесах Подмосковья провели более 250 субботников с начала года

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Глава Минсельхозпрода Московской области Владислав Мурашов заявил, что в лесах региона провели 255 субботников с начала 2023 года.
В лесах Подмосковья провели более 250 субботников с начала года
  • Gettyimages.ru
  • © Piotr Wytrazek

Об этом сообщает телеканал «360».

«В этом году при содействии областного Комитета лесного хозяйства проведены лесовосстановительные работы на площади свыше 3,7 тыс. га, более 2,8 тыс. га лесов очистили от захламления, по обращениям граждан убрали почти 4,7 тыс. аварийных деревьев», — сказал Мурашов.

Также он отметил, что в мероприятиях приняли участие около 1,5 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье более 70 га почвы подготовили для высадки деревьев в 2024 году.

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