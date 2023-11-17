В Подмосковье более 70 га почвы подготовили для высадки деревьев в 2024 году

На землях лесного фонда Московской области провели работы по подготовке почвы к посадкам следующего года. Общая площадь обработанных территорий — 74,3 га.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Для сравнения — в прошлом году было подготовлено 11,9 га. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более чем в шесть раз», — прокомментировал глава регионального Минсельхозпрода Владислав Мурашов.

Он также отметил, что на подготовленных территориях проходят ежегодные акции «Лес Победы» и «Наш лес: посади своё дерево».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области на территории Сосновского лесничества высадили более 12 тыс. сеянцев сосны в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».