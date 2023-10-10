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В Нижегородской области высадили более 12 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес»

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В Нижегородской области на территории Сосновского лесничества высадили более 12 тыс. сеянцев сосны в рамках Всероссийской акции «Сохраним лес».
В Нижегородской области высадили более 12 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Мероприятие является частью общего нацпроекта «Экология», основная задача которого — привлечь внимание к вопросам восстановления лесов в стране.

Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится ежегодно с 2019 года. Этой осенью в Нижегородской области планируется высадить более 2 млн хвойных деревьев.

Ранее сообщалось, что в Тверской области начался пятый сезон всероссийской акции «Сохраним лес».

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