В Нижегородской области высадили более 12 тысяч деревьев в рамках акции «Сохраним лес»
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Об этом сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
Мероприятие является частью общего нацпроекта «Экология», основная задача которого — привлечь внимание к вопросам восстановления лесов в стране.
Всероссийская акция «Сохраним лес» проводится ежегодно с 2019 года. Этой осенью в Нижегородской области планируется высадить более 2 млн хвойных деревьев.
Ранее сообщалось, что в Тверской области начался пятый сезон всероссийской акции «Сохраним лес».