Путин: средняя продолжительность жизни в России по итогам года достигнет 74 лет

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что продолжительность жизни в стране в 2023 году ожидается на уровне 74 лет.

«Рост продолжительности жизни — то, о чём мы всегда говорим, и то, к чему мы всегда стремимся. Посмотрите, динамика какая: 2021 год — продолжительность жизни в России 70,06, 2022 год — 72,73, в 2023-м ожидается 74 года», — сказал глава государства.

По его словам, это показатель того, как в целом отражаются усилия государства и в сфере экономики, и в сфере социальной политики.

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