Финансовый консультант Коннова назвала эффективные способы экономии

Финансовый консультант сервиса готовой еды с доставкой «ПриЕм» Ирина Коннова поделилась принципами правильной экономии.

В беседе с «Газетой.Ru» она опровергла суждение, что для того, чтобы экономить деньги, нужно во всём себе отказывать.

Прежде всего, она посоветовала не хранить деньги в наличных — это поможет уберечь накопленный капитал от импульсивных трат и инфляции.

«Выгоднее хранить деньги, например, на банковском вкладе, так сбережения будут приносить доход и стимулировать владельца не снимать, чтобы не потерять свой процент», — объяснила Коннова.

Она также рассказала, что в попытке получить кешбэк покупатели зачастую совершают необдуманные траты, покупая ненужные товары. Помимо прочего, желающим начать экономить следует контролировать свой бюджет, добавила эксперт.

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