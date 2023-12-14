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Экономист Лобода: в России растёт привлекательность банковских депозитов

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Директор по коммуникациям BitRiver экономист Андрей Лобода назвал банковский депозит одним из самых безопасных и надёжных инструментов для инвестиций.

«На фоне продолжающегося цикла роста ключевой ставки на рынке действительно появились привлекательные предложения от крупнейших государственных и частных банков. Сегодня ставки по вкладам сроком на три — шесть месяцев находятся в диапазоне от 15 до 16%», — поделился эксперт в беседе с Life.ru.

При этом Лобода напомнил, что привлекательные условия по депозитам могут длиться лишь два-три месяца.

Несмотря на это, интерес к депозитам продолжает расти на фоне высокой ключевой ставки, добавил экономист.

Ранее инвестор, эксперт по финансам Мария Кузнецова посоветовала отказаться от идеи взять кредит под Новый год на повседневные нужды до следующей зарплаты. Она назвала такой подход «инфантильной стратегией».

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