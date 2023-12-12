Инвестор Кузнецова посоветовала не брать кредит на новогодние траты

Инвестор, эксперт по финансам Мария Кузнецова посоветовала отказаться от идеи взять кредит под Новый год на повседневные нужды до следующей зарплаты. Она назвала такой подход «инфантильной стратегией».

Тратить незаработанные деньги на подарки себе неправильно, поделилась мнением эксперт в интервью Радио Sputnik.

«Это плохой подарок себе на Новый год. Правильный подарок — поменять свою финансовую поведенческую стратегию», — заявила Кузнецова.

По её словам, чтобы достойно отметить праздник в конце года, купить подарки и съездить на отдых, начинать откладывать деньги нужно в январе.

Она также посоветовала сократить предпраздничные траты, используя кешбэки по картам и покупая в интернет-магазинах, где нет ярких витрин, а пользователи в основном приобретают только необходимое.

Ранее юрист Вячеслав Курилин заявил, что для реструктуризации кредита в рамках банкротства человек должен предоставить банку план.