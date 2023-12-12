Инвестор Кузнецова посоветовала не брать кредит на новогодние траты
Тратить незаработанные деньги на подарки себе неправильно, поделилась мнением эксперт в интервью Радио Sputnik.
«Это плохой подарок себе на Новый год. Правильный подарок — поменять свою финансовую поведенческую стратегию», — заявила Кузнецова.
По её словам, чтобы достойно отметить праздник в конце года, купить подарки и съездить на отдых, начинать откладывать деньги нужно в январе.
Она также посоветовала сократить предпраздничные траты, используя кешбэки по картам и покупая в интернет-магазинах, где нет ярких витрин, а пользователи в основном приобретают только необходимое.
Ранее юрист Вячеслав Курилин заявил, что для реструктуризации кредита в рамках банкротства человек должен предоставить банку план.