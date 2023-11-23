Юрист Курилин рассказал о реструктуризации кредита в рамках банкротства

Юрист Вячеслав Курилин заявил, что для реструктуризации кредита в рамках банкротства человек должен предоставить банку план.

«Его можно составлять на срок до трёх лет. В плане человек подтверждает, что его доход упал до определённой суммы, но он готов выплачивать некую часть платежей в течение определённого времени. В документ можно вписать также продажу какого-либо имущества», — цитирует эксперта сайт «Аргументы и Факты».

По словам Курилина, реструктуризация может идти до трёх лет, поэтому времени вполне достаточно. Как отметил эксперт, даже при негативном сценарии развития событий можно решить вопрос и вернуться в привычный график погашения займа.

Ранее эксперт проекта Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев рассказал об особенностях процедуры упрощённого банкротства.