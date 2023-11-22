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Специалист Дмитриев разъяснил особенности процедуры упрощённого банкротства

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Эксперт проекта Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Николай Дмитриев рассказал об особенностях процедуры упрощённого банкротства.
Специалист Дмитриев разъяснил особенности процедуры упрощённого банкротства
  • Gettyimages.ru

В беседе с «Газетой.Ru» он заявил, что банкрота освобождают от долга, а преследование по принудительному взысканию прекращается. Сама процедура является бесплатной.

Вместе с тем, отметил Дмитриев, выдвигаются жёсткие требования по срокам исполнительного производства, доходам, имуществу.

Кроме того, напомнил эксперт, после процедуры в течение пяти лет нельзя брать кредиты и займы без ссылки на факт банкротства, а информация о признании несостоятельным отражается в кредитной истории.

Ранее руководитель проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Михаил Сергейчик рассказал о причинах ухудшения кредитной истории. В частности, это просрочка по ранее взятому кредиту.

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