Путин назвал главной задачей укрепление суверенитета России

Российский президент Владимир Путин заявил, что главной задачей является укрепление суверенитета России.

Об этом Путин сказал, отвечая на вопрос.

Президент напомнил, что для такой страны, как Россия, существование без суверенитета невозможно, её просто не будет, во всяком случае в том виде, в котором она сегодня существует.

«Поэтому главное — это укрепление суверенитета», — отметил глава государства.

Ранее сообщалось, что начались «Итоги года с Владимиром Путиным», в рамках мероприятия объединены пресс-конференция и прямая линия.

RT ведёт прямую трансляцию мероприятия.