Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся финском КПП на границе

Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся финском контрольно-пропускном пункте на границе России и Финляндии.

Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Отмечается, что финские пограничники не стали убирать снег на въезде в свой пункт, поэтому для преодоления высоких сугробов водителям пришлось его самостоятельно разгребать.

В сторону России в первые часы после того, как открылся КПП, очередь составляла около порядка 40 автомобилей.

Также в сообщении говорится, что пропуск машины занимает около 15 минут с финской стороны.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии сроком на месяц возобновило работу КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией.