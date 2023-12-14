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Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся финском КПП на границе

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Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся финском контрольно-пропускном пункте на границе России и Финляндии.
Водителям пришлось самим убирать снег на открывшемся финском КПП на границе
  • AFP
  • © Heikki Saukkomaa / Lehtikuva

Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Отмечается, что финские пограничники не стали убирать снег на въезде в свой пункт, поэтому для преодоления высоких сугробов водителям пришлось его самостоятельно разгребать. 

В сторону России в первые часы после того, как открылся КПП, очередь составляла около порядка 40 автомобилей.

Также в сообщении говорится, что пропуск машины занимает около 15 минут с финской стороны.

Ранее сообщалось, что правительство Финляндии сроком на месяц возобновило работу КПП «Ваалимаа» и «Ниирала» на границе с Россией.

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