В Москве 13 декабря в очном формате прошёл юбилейный X Конгресс «Инновационная практика: наука плюс бизнес», организаторами которого выступили компания «Иннопрактика» и МГУ имени М.В. Ломоносова.

В работе юбилейного мероприятия приняли участие более 1500 человек, среди которых первые лица и ведущие специалисты государственных структур, крупных российских корпораций, фондов развития, инвестиционных компаний, представители вузов, научно-исследовательских институтов и высокотехнологичных российских организаций. Всего на площадке проведено 17 мероприятий.

В рамках конгресса были представлены выставочная и концертная программы, включая креативное пространство «Новые лица», выставку картин и скульптур выпускников «Школы Иннопрактики».

Главным тематическим направлением мероприятий Конгресса стала задача достижения совокупного суверенитета страны в технологической, информационной, культурной и других важных для общества и экономики областях. Участники мероприятия, в частности, рассмотрели траектории объединения науки, культуры, бизнеса и власти для достижения независимости страны в различных сферах.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада.