RT в Telegram
Подпишись

Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада

Короткая ссылка
Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада, хотя партнёры думали, что у Москвы это не получится, отметил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.
Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада
  • РИА Новости

«Наши так называемые, во всяком случае мы их так называли, партнёры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно», — сказал глава государства.

Ранее он отмечал, что российским учёным, ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта, необходимо предоставить доступ к суперкомпьютерам.

Конгресс молодых учёных проходит с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить