Путин: Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада

Россия довольно быстро слезает с «технологической иглы» Запада, хотя партнёры думали, что у Москвы это не получится, отметил президент Владимир Путин на встрече с молодыми учёными.

«Наши так называемые, во всяком случае мы их так называли, партнёры думали, что подсадили нас на такую технологическую иглу и мы никогда с неё не слезем. А благодаря усилиям таких людей, как вы, ваши коллеги, оказалось, что это возможно», — сказал глава государства.

Ранее он отмечал, что российским учёным, ведущим научную и практическую работу в области искусственного интеллекта, необходимо предоставить доступ к суперкомпьютерам.

Конгресс молодых учёных проходит с 28 по 30 ноября в парке науки и искусств «Сириус».