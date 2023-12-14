Полицейские выявили подпольный цех с контрафактным алкоголем в Екатеринбурге
- РИА Новости
«На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы вышли после задержания отца и сына— торговцев палёнкой, ранее уже судимых за алкосбыт», — цитирует его URA.RU.
По его словам, в помещении разливали водку и коньяк по бутылкам. Оттуда изъяли 6,5 тыс. бутылок, оборудование, пробки и этикетки, а также фургон, на котором развозили товар.
Ранее сообщалось, что ФНС и ФСБ вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива на миллиарды рублей.