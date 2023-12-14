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Полицейские выявили подпольный цех с контрафактным алкоголем в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД и общественники выявили подпольный цех, где разливали контрафактный алкоголь. Об этом сообщил координатор движения «Народный контроль» Дмитрий Чукреев.
Полицейские выявили подпольный цех с контрафактным алкоголем в Екатеринбурге
  • РИА Новости

«На помещение в районе промзоны по улице Монтажников мы вышли после задержания отца и сына— торговцев палёнкой, ранее уже судимых за алкосбыт», — цитирует его URA.RU.

По его словам, в помещении разливали водку и коньяк по бутылкам. Оттуда изъяли 6,5 тыс. бутылок, оборудование, пробки и этикетки, а также фургон, на котором развозили товар.

Ранее сообщалось, что ФНС и ФСБ вскрыли схемы уклонения от налогов на рынке пива на миллиарды рублей.

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