В Туле создали патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия
Отмечается, что его предназначение — поражение живой силы противника, в том числе в легкобронированной технике.
«В результате использования изобретения был создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками», — приводит ТАСС заявление.
Ранее стало известно, что для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 созданы новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, способные пробивать корпуса бронетранспортёров с усиленной бронёй, изготовленные в странах НАТО.
ОСВ-96 — российская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка.