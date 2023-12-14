В Туле создали патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия

Патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия разработан на Тульском патронном заводе.

Отмечается, что его предназначение — поражение живой силы противника, в том числе в легкобронированной технике.

«В результате использования изобретения был создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 созданы новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, способные пробивать корпуса бронетранспортёров с усиленной бронёй, изготовленные в странах НАТО.

ОСВ-96 — российская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка.