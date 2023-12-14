RT в Telegram
Подпишись

В Туле создали патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия

Короткая ссылка
Патрон повышенной пробиваемости для стрелкового оружия разработан на Тульском патронном заводе.

Отмечается, что его предназначение — поражение живой силы противника, в том числе в легкобронированной технике.

«В результате использования изобретения был создан малоимпульсный промежуточный патрон стрелкового оружия повышенной пробиваемости нового условно малого калибра с повышенными внешнебаллистическими характеристиками», — приводит ТАСС заявление.

Ранее стало известно, что для крупнокалиберной винтовки ОСВ-96 созданы новые высокоточные бронебойные моноэлементные пули, способные пробивать корпуса бронетранспортёров с усиленной бронёй, изготовленные в странах НАТО.

ОСВ-96 — российская самозарядная крупнокалиберная снайперская винтовка. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить